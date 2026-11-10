Save the Children Gazze'de 560 binden fazla çocuğun barınmadan yoksun olduğunu bildirdi

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Uluslararası insani yardım kuruluşu Save the Children (Çocukları Kurtarın), İsrail'in insani yardım malzemelerinin girişine yönelik kısıtlamaları nedeniyle Gazze'de 560 binden fazla çocuğun kış koşullarına karşı güvenli barınma imkanından yoksun olduğunu bildirdi.

İngiltere merkezli kuruluştan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de kış mevsiminin ilk fırtınasının geçen hafta sonu etkili olduğu, şiddetli yağışlar nedeniyle bir günde yaklaşık 70 bin çadırın sular altında kaldığı belirtildi.

Açıklamada, ailelerin gece saatlerinde su basan kamplardan kaçmak zorunda kaldığı ve Gazze'deki sivil savunma ekiplerine 1500'den fazla yardım çağrısı yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, aralarında 560 binden fazla çocuğun da bulunduğu, Gazze nüfusunun yaklaşık yüzde 58'ine karşılık gelen 1,2 milyon kişinin kritik veya felaket düzeyindeki barınma koşullarında yaşadığı aktarıldı.

Sıcaklıkların 5 dereceye kadar düştüğü Gazze'de çocukların üst üste dördüncü kışı yıpranmış çadırlarda veya derme çatma barınaklarda geçirmek zorunda kaldığına işaret edilen açıklamada, İsrail'in kısıtlamalarının soğuktan ve sellerden korunmak için gerekli malzemelerin bölgeye girişini engellediği vurgulandı.

Açıklamada, İsrail makamlarının daha dayanıklı barınakların yanı sıra çadır, branda, yalıtım malzemesi, battaniye, yakıt, ısınma ekipmanı ve hasarlı yapıların onarımı için gerekli inşaat malzemelerinin girişini kısıtladığı belirtildi.

Gazze'de 1 milyondan fazla kişinin kışlık giysiye ihtiyaç duyduğu ancak mevcut malzemelerin bu ihtiyacın yalnızca yüzde 1'ini karşılayabildiği belirtilen açıklamada, geçen yıl 11 çocuğun hipotermi (vücut ısısının tehlikeli düzeyde düşmesi) nedeniyle hayatını kaybettiğinin bildirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, 464 binden fazla kişinin, özellikle Han Yunus'un batısındaki Mevasi, Deyr el-Belah, Gazze kenti, Gazze'nin kuzeyi ve Refah'ta sel riski yüksek bölgelerde kurulan geçici barınma alanlarında yaşadığı kaydedildi.

"İsrailli yetkililer malzemelerin girişini engellediği için çocuklar sel sularının içinde uyuyor"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Save the Children Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa Bölge Direktörü Ahmad Alhendawi, geçen hafta sonu yaşanan sellerde çadırların ve kampların sular altında kaldığını, çocukların kışlık giysileri olmadan soğukta titrediğini ve ailelerin geriye kalan az sayıdaki eşyalarını da kaybettiğini belirtti.

Alhendawi, "Bu yalnızca kötü hava koşullarının sonucu değil. Çadırlar, barınma malzemeleri ve yakıt Gazze sınırlarında beklerken İsrailli yetkililer bunların girişini engellediği için çocuklar sel sularının içinde uyuyor. Bu, bir tercih ve bedelini çocuklar ödüyor." ifadelerini kullandı.

Son üç yılda Gazze'de çocukların hipotermi nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkati çeken Alhendawi, bu ölümlerin tamamen önlenebilir olduğunun altını çizdi.

Alhendawi, işgalci güç olarak İsrail'in sivillerin hayatta kalabilmeleri için ihtiyaç duydukları malzemelere erişimini sağlama konusunda hukuki yükümlülüğü bulunduğunu belirterek, ailelerin çocukların korunması için gerekli temel imkanlardan mahrum bırakıldığını ifade etti.

Uluslararası topluma, İsrail'in tüm sınır kapılarını açması ve çadır, barınma malzemeleri, yakıt ile kışlık giysilerin Gazze'ye kısıtlama olmaksızın girişine izin vermesi için baskı yapma çağrısında bulunan Alhendawi, bağışçıların da Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) dahil insani yardım çalışmalarına desteklerini acilen artırması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA