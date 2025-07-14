Save the Children'dan İngiliz Hükümetine Tepki: Gazze'deki Çocuk Ölümleri Endişe Verici

Uluslararası insani yardım kuruluşu Save the Children (Çocukları Kurtarın), İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde su ve gıda alabilmek için bekleyen Filistinlilere düzenlediği saldırılarda çocukların da öldürüldüğünü belirterek, İsrail'e silah satışını sürdüren İngiliz hükümetine tepki gösterdi.

İngiltere merkezli kuruluşun X hesabından yapılan açıklamada, BBC'nin haberine atıfta bulunularak, İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nde su alabilmek için bekleyen Filistinlilere düzenlediği saldırılarda 6 çocuğun hayatını kaybettiği aktarıldı.

Geçen hafta da 8 çocuğun bir kliniğin önünde besin takviyesi almak için kuyrukta beklerken öldürüldüğü hatırlatılan açıklamada, "Bu çocukların isimleri, geleceğe dair umutları ve hayalleri var. Onlar birilerinin her şeyi, tüm dünyası. Onların acılarının normalleşmesine izin vermeyi reddediyoruz." denildi.

Açıklamada, İngiliz halkının bölgede yaşananları gördüğüne işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"İngiliz halkı, hükümetleri silah transferine izin vermeye devam ederek İsrail'in zulmüne ortak olurken sessiz kalmayacak. İngiliz hükümeti, çocukları öldürmek ve sakat bırakmak için kullanılan F-35 savaş uçaklarının parçaları dahil İsrail'e yapılan tüm silah sevkiyatını derhal askıya almalı. İngiliz hükümeti İsrail'in zulmüne ortak olmamalı."

Gazze'de 7 Ekim'den beri 700'den fazla Filistinli su kuyruklarında İsrail bombalarıyla can verdi

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde su alabilmek için bekleyen Filistinlilere düzenlediği saldırılarda 700'den fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'de planlı ve sistematik şekilde Filistin halkını susuz bıraktığı belirtilmişti.

İsrail ordusunun son olarak dün Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nda su kuyruğunda bekleyenleri hedef aldığı ve aralarında çocukların da olduğu 12 Filistinliyi öldürdüğü aktarılmıştı.