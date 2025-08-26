Savcıların şifresiyle UYAP'a girip FETÖ dosyalarını kapatan zabıt katibinin yargılanmasına devam edildi

Ankara Adliyesi'nde kendisine ve savcılara ait şifreyle Ulusal Yargı Ağı Sistemi'ne (UYAP) girerek soruşturma dosyalarını kapatan zabıt katibi Ahmet Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 16 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Ayhan Garip, 2-3 yıl önce emniyete alındığını ve dosyadan öyle haberinin olduğunu, Atilla Kırkoç ile ortaklıklarının bulunduğu mağaza üzerinden para akışı gerçekleşmesi nedeniyle emniyete alındıklarını daha sonra adli kontrolle serbest bırakıldıklarını anlattı.

Garip, Kendi davasıyla Kırkoç'un ilgilendiğini, kendisinin avukat tutmadığını Kırkoç'un getirdiği avukatların dosyayla ilgilendiklerini ve suçu olmadığı için dosyaya önem vermediğini beyan etti.

Ayhan Garip, olayla ilgili bilgisi olmadığını, kimseye rüşvet vermediğini, adı geçen sanıkları tanımadığını söyleyerek beraatını talep etti.

Sanık Atilla Kırkoç da kimseye rüşvet vermediğini, mağazası üzerinden gerçekleşen para akışı nedeniyle emniyete alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakıldığını ve üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini beyan ederek mahkemeden beraatını istedi.

Sanık Halil Ziya Zaimoğlu, adı geçen şahısları tanımadığını beyan ederek, "Hiçbir örgütle bağım yok, örgüt suçundan dosyam olduğunu polis tarafından çevrilene kadar bilmiyordum. Kimseye rüşvet vermedim beraatımı istiyorum." dedi.

Sanık Muhammed Kamil Gözütok da 2004'ten beri Amerika'da yaşadığını, Türkiye'ye tatillerde ailesini ziyarete geldiğini, son ziyaretinde evine gelen polislerden hakkında açık olan dosyaları öğrendiğini anlattı.

"Abime borcum olduğu için dediklerini sorgulamadan yapıyordum"

Sanık Ömer Faruk Bol ise abisi Muhammet Talha Bol yüzünden örgüt üyeliğiyle yargılandığını belirterek, "FETÖ darbesi sırasında 16 yaşındaydım, bu olaylarla ilgim yok. Abimin dediği işleri abi kardeş ilişkisi ve aramızda bulunan borçlardan dolayı yapıyordum. Bana hesabında bloke olduğunu bu yüzden benim adımla işlem yapacağını söyledi, tamam dedim." diye konuştu.

Bol, abisi Talha Bol'un 2021'de müvekkilleri sebebiyle sorun yaşayabileceğini düşünerek İngiltere'ye taşındığını, bu süreçte kendisinin de Türkiye'de hukuk fakültesi öğrencisi olduğunu söyledi.

Kendisinin sürekli Talha Bol'un angarya işlerini yaptığını anlatan Ömer Bol, "Diğer kardeşleriyle görüşmüyordu. Abimin durumu iyiydi, ailecek hep ona borcumuz vardı. Abime borcum olduğu için dediklerini sorgulamadan yapıyordum. Abim, 'Şu kişiye para at' diyordu atıyordum. Ahmet Yılmaz kendisini avukat olarak tanıttı bana. Abim için ona para veriyordum sadece. Yılmaz kırtasiyeme 4-5 kez geldi para aldı gitti. İfadesindeki suçlamaları reddediyorum. Ben FETÖ finansçılığı yapmadım." ifadelerini kullandı.

Bol, Kadir Özgül'ün yanında stajyer avukatlık yaptığı için FETÖ terör örgütü üyeliğinden ve abisi Talha Bol'un işlediği suçlar yüzünden yargılandığını söyleyerek mahkemeden beraat talebinde bulundu.

"Ahmet bana, memur olduğu için ek iş yapamadığını bu sebeple Talha ile ticaret yaptıklarını söyledi"

Sanık Zeliha Erbek, Ahmet Yılmaz ile evli olduğu dönemde evlerine haciz gelmesi sebebiyle sorunlar yaşadıklarını belirterek, şu beyanda bulundu:

"Eşimi sürekli Avukat Talha diye biri arıyordu, ben de bir kadının aradığını düşündüğüm için sordum. FETÖ soruşturmalarına bakan bir avukat olduğunu söyledi. Konuşmalarını gizlerdi. Ahmet bana memur olduğu için ek iş yapamadığını bu sebeple Talha ile ticaret yaptıklarını söyledi, benim numaramı da vermiş. Talha ona ulaşamadığında beni de arardı. Bir gün eşim Ömer Faruk Bol'un çalıştığım yere gelerek bana para vereceğini söyledi, geldiğinde biraz sohbet ettik, bu konularla alakalı hiçbir şey söylemedi. Siyah bir bilgisayar çantasında yüklü miktarda para getirdi.

Bu süreçte yaşantımız değişmeye başladı. Yine bir gün ben işteyken eşim aradı, 'Talha gelecek, para verecek onu alırsın, bu para bizim karımız.' dedi. Talha geldi, parayı bana verdi. İlk ve son görüşümdü onu. Parayı evde eşime teslim ettim. Bu süreç devam ederken şüphelenmeye başladım ama somut kanıtım yoktu."

Erbek, sanıklardan avukat Reşat Yıldırım'ın eski eşi Ahmet Yılmaz ile aralarında abi-kardeş ilişkisi olduğunu, evlilik içindeki sıkıntılardan haberdar olduğu için kendilerine tatil ayarladığını söyledi.

Tatilden döndükten sonra eski eşi Yılmaz'ın telefonunda Talha Bol ile mesajlaşmalarını gördüğünü anlatan Erbek, "Mesajlarda Muhammed Kamil ve Şadıman Gözütok'un kimliklerinin fotoğrafları vardı. Eşim sarhoşken tekrar ağzını aradım. Dosyalarda yaptıkları işlemleri anlattı. Yasa dışı bir şey olmadığını söyledi. Boşanma aşamasında görüştüğümüzde ses kaydı açıp tekrar sordum, ifademde var. Bana 'Çocuklarım için, senin için yaptım.' dedi." diye konuştu.

Ahmet Yılmaz'ı şikayet edeceğini söylemesi üzerine Yılmaz'ın kendisini darp ettiğini anlatan Erbek, örgütle bir bağının olmadığını, eline kanıt geçmesini beklediğini ve kanıtları elde ettiğinde şikayette bulunduğunu söyledi.

Sanık Tuba Gürbüz ise 2017'de FETÖ'den soruşturma geçirdiğini, eşi Yusuf Ersin Gürbüz'ün dosyayla ilgilendiğini ve dosyanın nasıl kapandığı hakkında bilgisinin olmadığını beyan etti.

Sanık Yusuf Ersin Gürbüz de beyanında, FETÖ soruşturması geçirdiğini ve bir süre cezaevinde yattığını, cezaevinden çıktıktan sonra 2023'te eşinin dosyası hakkında görüşmek için arkadaşının tavsiyesiyle Avukat Abdülkadir Ceylani Özgül'e gittiğini anlatarak, "Abdülkadir dosyayı kapatabilecek kişileri tanıdığını söyledi, ben de kabul ettim. Eşim hastaydı işlemlerden haberi yoktu, ben yaptım. Yaptığımdan pişmanım. Benden avukatlık ücreti olarak aldığı 15 bin avroyu ne yapacağını söylemedi. Dosyayla alakalı nasıl işlemler yapıldı bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık beyanlarının ardından duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, zabıt katibi Ahmet Yılmaz'ın FETÖ firarisi avukat Muhammet Talha Bol'un talebi üzerine, aralarında FETÖ şüphelilerinin de bulunduğu bazı dosyalarda para karşılığı usulsüz işlemler yaptığı anlatılıyor.

Aynı zamanda Yılmaz'ın dosya numaralarını değiştirip evrak sildiği, taraf isimlerini değiştirdiği, dosyaların içini boşalttığı, bu işlemleri ise kendisinin ve birlikte çalışması nedeniyle şifrelerini bildiği savcıların UYAP oturumları üzerinden yaptığı belirtiliyor.

İddianamede, Yılmaz'ın bu eylemleriyle toplam 1190 yıl 5 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Ayrıca iddianamede diğer 15 sanığın da "rüşvet vermek", "silahlı terör örgütüne üye olma", "gizliliğin ihlali", "resmi belgede sahtecilik suçuna zincirleme şekilde azmettirme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından cezalandırılması isteniyor.