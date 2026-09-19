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Savcı Uçuk, yurt dışına çıkış yasağıyla adli kontrol altına alındı

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Savcı Uçuk, yurt dışına çıkış yasağıyla adli kontrol altına alındı
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Sosyal medya videosundaki ifadeleri nedeniyle görevden uzaklaştırılan ve hakkında gözaltı talimatı verilen savcı Uçuk, Tekirdağ Adliyesi'ne teslim oldu. Hakimlik, ifadesi alınan Uçuk hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

(ANKARA) - Sosyal medyada paylaştığı videodaki ifadeleri nedeniyle HSK İkinci Dairesi tarafından Bozova Cumhuriyet Savcılığı görevinden uzaklaştırılan ve hakkında gözaltı talimatı verilen Türkşad Kunthan Uçuk hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, hakkında gözaltı talimatı verilen savcı Türkşad Kunthan Uçuk, Tekirdağ Adliyesi'ne giderek teslim oldu.

Adliyede ifadesi alınan Uçuk, daha sonra hakimliğe sevk edildi. Hakimlik, Uçuk hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Uçuk, sosyal medyada paylaştığı videodaki ifadeleri nedeniyle Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.

Kaynak: ANKA
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