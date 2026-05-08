Savcı eşini ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık için 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istedi

EDİRNE'de, tartıştığı eşi Didem Örs Alacı (38) ile oğulları Doruk Kaan Alacı'yı (9) boğup, ardından bıçakla intihara kalkışan Ömer Gökhan Alacı'nın (41) tutuklu yargılandığı davada mütalaasını veren savcı, sanık için 'Eşe ve kadına karşı kasten öldürmek' ve 'Alt soya ve çocuğa karşı kasten öldürmek' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi.

Olay, 4 Ağustos 2025'te Cumhuriyet Mahallesi 3043'üncü Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Muhasebecilik yapan Ömer Gökhan Alacı, çağrı merkezinde çalışan eşi Didem Örs Alacı ile maddi sorunlar nedeniyle tartışma yaşadı. Evde çıkan tartışmada Ömer Gökhan Alacı, önce eşini ardından da oğlu Doruk Kaan Alacı'yı boğdu. Ertesi sabah, Meliha Örs, kızı Didem'i akşam yemeğine davet etmek için telefonla aradı ancak ulaşamadı. Daha sonra damadını arayan Örs, kızına ulaşamadığını belirterek, onunla konuşmak istediğini söyledi. Eşi ve çocuğunun uyuduğunu söyleyen Ömer Gökhan Alacı, telefonu kapattı. Kızlarına ulaşamayan aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi, adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler girdikleri evde Didem Örs Alacı ile oğlu Doruk Kaan Alacı'nın cansız bedenleriyle karşılaştı. Bileklerinde bıçak kesikleriyle yaralı bulunan Ömer Gökhan Alacı ise Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Alacı, tedavisinin ardından tutuklandı.

YASA DIŞI BAHİS

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ömer Gökhan Alacı hakkında 'Canavarca hisle kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. İddianamede olay yerinde, üzerinde kan lekeleri bulunan 1 falçata ve 1 sap kısmı siyah renkli bıçak ve bunların yanında zemine kanla yazılan 'Beni affedin' şeklinde yazı bulunduğuna yer verildi. Öte yandan Ömer Gökhan Alacı'nın yasa dışı kumar sitesinde oğlunun Doruk Kaan'ın adıyla 'Kaan6722' rumuzlu hesap açtığı da ifade edildi.

2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Sanık Alacı'nın yargılanmasına bugün Edirne 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Üçüncü duruşmaya sanık Ömer Gökhan Alacı, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmaya ayrıca Didem Örs Alacı'nın annesi Meliha ve babası Ahmet Örs ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada mütalaasını sunan savcı, sanık Ömer Gökhan Alacı hakkında, 'Eşe ve kadın karşı kasten öldürme' ve 'alt soya ve çocuğa karşı kasten öldürme' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

İNTERNETTEN 'NAFTALİN İNSANLARI BAYILTIR MI' DİYE ARATMIŞ

Öte yandan mütalaada, bilirkişi raporunda sanık Ömer Gökhan Alacı'nın internetten 'Naftalin insanları bayıltır mı?', 'Beyin ölümü kaç dakikada gerçekleşir?' yönünde aramalar yaptığına da yer verildiği belirtildi. Mahkeme tarafların mütalaaya karşı savunmaların hazırlanması için duruşma ertelendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı