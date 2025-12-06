Suriyeli Hristiyanlar, 61 yıllık Baas rejimin devrilmesinin ardından köylerine dönüyor

Suriye'nin kuzeyinde iç savaş döneminde Beşşar Esed rejiminin saldırılarıyla köylerini terk etmek zorunda kalan Hristiyan halk, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından geçen bir yılda yaşadıkları topraklara geri dönüyor.

İdlib'in batısında yer alan Gasseniye, Yakubiye, Cudeyde ve Kınyye adlı Hristiyan köylerinde, iç savaş öncesinde yaklaşık 20 bin kişi yaşıyordu.

İç savaşın en sert yaşandığı 2013-2015 yıllarında, devrik rejim güçlerinin yoğun topçu ve hava saldırıları sonucu ve bölgedeki çatışmalar nedeniyle söz konusu köylerdeki halkın büyük bölümü göç etmek zorunda kaldı ve bölgedeki Hristiyan nüfus 500 kişiye kadar geriledi.

İç savaş döneminde sakinlerinin büyük çoğunluğunun göç etmek zorunda kaldığı Suriye'deki Hristiyan köylerinden biri de Kıneye.

Suriye'nin kuzeyinde özgürleşen köylerine dönmeye başlayan Hristiyan halk, savaş yıllarında yaşadıkları zorlukları, göç süreçlerini ve geri dönüş sonrası karşılaştıkları durumu AA muhabirine anlattı.

İdlib'e bağlı Kıneye köyünden Semmaye Egop, çocukluk ve gençlik yıllarını köyünde geçirdiğini ancak devrik Esed rejimin saldırıları nedeniyle göç etmek zorunda kaldığını söyledi.

İç savaşla beraber bombardımanın yoğunlaştığını belirten Egop, "Çocuklarımı ve eşimi alıp Tartus'a göç ettik. Memurdum ama işim bana çok uygun değildi, bu yüzden istifa edip özel sektörde çalıştım." dedi.

Devrim sonrası yeniden köylerine döndüklerini aktaran Egop, "Köyümüzün havasını solumak için döndük. Ama su yok, elektrik yok, internet yok çocuklarımızla doğru düzgün iletişim bile kuramıyoruz. Yine de toprağımıza döndük. İnşallah durum tamamen düzelir." ifadelerini kullandı.

"Depremin ve bombardımanın izleri hala duruyor"

Livan Muvas da 2013'te başlayan bombardıman sonrası köylerinden ayrıldıklarını, önce Lübnan'a ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Muvas, "Allah'ın izniyle köyümüze ve topraklarımıza döndük. Bu, tüm Suriyelilerin hayalidir. Biz yüzyıllardır buradayız, toprağımıza bağlıyız." diye konuştu..

Geçen 12 yılın ardından köylerine döndüklerinde büyük bir yıkımla karşılaştıklarını belirten Muvas, "Depremin ve bombardımanın izleri hala duruyor. Altyapı sorunları, internet ve kapsama sıkıntıları zorluk oluşturuyor. Ama Suriyelilerin tüm kesimleri arasında kardeşlik mevcut. Suriye'yi yeniden inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Savaş öncesi Kıneye'de yaşayan Hanna Celluf da devrik rejimin bombardımanı nedeniyle göç etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Rejimin devrilmesinin ardından köyüne döndüğünü ve durumun daha iyi olduğunu belirten Celluf, "Papaz Loay bize çok yardımcı oldu. Durumumuzu düzelttiler. Okulu sevdim. Burada kaldım ve hayatın eskisinden daha iyi olduğunu hissettim." şeklinde konuştu.