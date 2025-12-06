Haberler

Suriyeli Hristiyanlar, 61 yıllık Baas rejimin devrilmesinin ardından köylerine dönüyor

Suriyeli Hristiyanlar, 61 yıllık Baas rejimin devrilmesinin ardından köylerine dönüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye'nin kuzeyinde Beşşar Esed rejiminin saldırılarıyla terk edilen Hristiyan köyleri, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından yeniden canlanıyor. Göç eden halk, yaşadıkları zorluklarla birlikte köylerine dönmeye başladı, ancak altyapı sorunlarıyla yüzleşiyor.

Suriye'nin kuzeyinde iç savaş döneminde Beşşar Esed rejiminin saldırılarıyla köylerini terk etmek zorunda kalan Hristiyan halk, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından geçen bir yılda yaşadıkları topraklara geri dönüyor.

İdlib'in batısında yer alan Gasseniye, Yakubiye, Cudeyde ve Kınyye adlı Hristiyan köylerinde, iç savaş öncesinde yaklaşık 20 bin kişi yaşıyordu.

İç savaşın en sert yaşandığı 2013-2015 yıllarında, devrik rejim güçlerinin yoğun topçu ve hava saldırıları sonucu ve bölgedeki çatışmalar nedeniyle söz konusu köylerdeki halkın büyük bölümü göç etmek zorunda kaldı ve bölgedeki Hristiyan nüfus 500 kişiye kadar geriledi.

İç savaş döneminde sakinlerinin büyük çoğunluğunun göç etmek zorunda kaldığı Suriye'deki Hristiyan köylerinden biri de Kıneye.

Suriye'nin kuzeyinde özgürleşen köylerine dönmeye başlayan Hristiyan halk, savaş yıllarında yaşadıkları zorlukları, göç süreçlerini ve geri dönüş sonrası karşılaştıkları durumu AA muhabirine anlattı.

İdlib'e bağlı Kıneye köyünden Semmaye Egop, çocukluk ve gençlik yıllarını köyünde geçirdiğini ancak devrik Esed rejimin saldırıları nedeniyle göç etmek zorunda kaldığını söyledi.

İç savaşla beraber bombardımanın yoğunlaştığını belirten Egop, "Çocuklarımı ve eşimi alıp Tartus'a göç ettik. Memurdum ama işim bana çok uygun değildi, bu yüzden istifa edip özel sektörde çalıştım." dedi.

Devrim sonrası yeniden köylerine döndüklerini aktaran Egop, "Köyümüzün havasını solumak için döndük. Ama su yok, elektrik yok, internet yok çocuklarımızla doğru düzgün iletişim bile kuramıyoruz. Yine de toprağımıza döndük. İnşallah durum tamamen düzelir." ifadelerini kullandı.

"Depremin ve bombardımanın izleri hala duruyor"

Livan Muvas da 2013'te başlayan bombardıman sonrası köylerinden ayrıldıklarını, önce Lübnan'a ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Muvas, "Allah'ın izniyle köyümüze ve topraklarımıza döndük. Bu, tüm Suriyelilerin hayalidir. Biz yüzyıllardır buradayız, toprağımıza bağlıyız." diye konuştu..

Geçen 12 yılın ardından köylerine döndüklerinde büyük bir yıkımla karşılaştıklarını belirten Muvas, "Depremin ve bombardımanın izleri hala duruyor. Altyapı sorunları, internet ve kapsama sıkıntıları zorluk oluşturuyor. Ama Suriyelilerin tüm kesimleri arasında kardeşlik mevcut. Suriye'yi yeniden inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Savaş öncesi Kıneye'de yaşayan Hanna Celluf da devrik rejimin bombardımanı nedeniyle göç etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Rejimin devrilmesinin ardından köyüne döndüğünü ve durumun daha iyi olduğunu belirten Celluf, "Papaz Loay bize çok yardımcı oldu. Durumumuzu düzelttiler. Okulu sevdim. Burada kaldım ve hayatın eskisinden daha iyi olduğunu hissettim." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...

Katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
Beyoğlu'nda yalnız yaşayan Angolalı kadın yatak odasında ölü bulundu

Beyoğlu'nda yalnız yaşayan Angolalı kadın evinde ölü bulundu
Maç sonunda istifa! Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü görevini bıraktı

Maç sonunda sürpriz istifa
7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...

Katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu nişanlandı! İşte törenden ilk kare

Nilüfer'in kızı nişanlandı! İşte törenden ilk kare
2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da paramparça oldu

2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da hayatının şokunu yaşadı
Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun

Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun
Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü

Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü
86 yaşındaki Rüstem dede 50 yıldır sadece çay içip ve gofret yiyor

86'lık Rüstem dede 50 yıldır sadece 2 ürünle besleniyor
İstanbul Karadeniz siklonunun etkisi altına girdi! 17 saat sürecek

İstanbul'u Karadeniz siklonu vurdu! 17 saat sürecek
Fenerbahçe taraftarından En-Nesyri'ye büyük tepki

Bu pozisyon pahalıya patladı! Taraftarlardan büyük tepki
Bahçeli'den Barzani'ye 'Bozkurt' yanıtı: Ecel aman verdiği sürece bozkurt olacağım

Bahçeli'den Mesud Barzani'ye yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.