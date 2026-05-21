AA'nın 29. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi 11. gününde devam ediyor

Anadolu Ajansı (AA), Polis Akademisi Başkanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığınca ortaklaşa düzenlenen "29. Dönem Savaş Muhabirliği Sertifika Programı"nda muhabirlerin zorlu eğitimi sürüyor.

Savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen programda kursiyerlere, Türkiye'nin alanında uzman polis ve askerleri tarafından eğitim veriliyor.

Programda AA'nın 9 personelinin yanı sıra Sırbistan, Romanya, Ukrayna, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Yunanistan ve KKTC'den katılımcıların yer aldığı 22 kursiyer bulunuyor.

Kursiyerler, programın 7. gününde olası bir saldırı durumunda araçla manevra yaparak kaçmak gibi durumlar için Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından "araç güvenliği" ve "ileri sürüş teknikleri" eğitimi aldı.

Eğitimin 8. gününde Özel Harekat Daire Başkanlığı ekiplerince Gölbaşı yerleşkesinde kursiyerlere "silah balistik", "adam kaçırma", "rehin alma" ve "kontrol noktaları" dersi verildi.

Kursiyerler aynı günün devamında akşam saatlerinden, bir sonraki günün sabah saatlerine kadar özel harekat polislerinin eğitim gördüğü arazide "intikal", "pusu" "pusudan korunma yöntemleri", "rota belirleme", "gece yön bulma uygulamaları", "sığınak yapma", "soğuktan korunma", "cihazları yağmurdan koruma", "gece baskınlarında yapılacaklar", "silah seslerinin tanıma" eğitimlerinin yanı sıra, "kişisel güvenlik sızma parkuru" eğitimi aldı.

Eğitimlerin 10. gününde kursiyerler, AFAD tarafından haber konusu olarak "doğal afetler" eğitimi alarak deprem simülasyonuna girip panik anında yapılması gereken hareketleri deneyimledi.

Ardından, AFAD personeli ile olası bir tahliye durumunda helikoptere nasıl binilip inileceğine dair uygulamalı eğitim verildi. Eğitimler sırasında Havacılık Daire Başkanlığı personelleri de yer aldı.

Kursiyerler bugün ise Kriminal Daire Başkanlığında bomba imha uzmanlarınca "patlayıcılar", "mayın ve bubi tuzakları" ile "tehlikeli alanlar" eğitimlerini teorik ve pratik olarak uygulamalı aldı.

Romanya'daki bir haber kanalında muhabirlik ve spikerlik yapan Daniel Coman, AA muhabirine yaptığı konuşmada, eğitim sırasında yaşadıklarını bugüne kadar deneyimleme fırsatı olmadığını söyledi.

Coman, "Bunun gelecekte kesinlikle faydalı olacağına inanıyorum. Bu (eğitim) bana bazı becerilerimi geliştirme ve çok gergin ve alışılmadık koşullar altında liderlik veya iyi araba kullanma gibi başka becerilere sahip olduğumu keşfetme şansı verdi. Ayrıca daha önce yapma şansım olmayan şeyleri yapma fırsatı sundu. Bu yüzden bu günlerde çok şey öğrendiğimi düşünüyorum ve önümüzdeki günlerde de çok şey öğreneceğime eminim." dedi.

Eğitimler sırasında heyecanlı, gergin ve endişeli duygular yaşatan deneyimler edindiğini dile getiren Coman, "Tam olarak ne bekleyeceğimi bilmiyorum ama bu geceyle ilgili çocuklarıma ve meslektaşlarıma anlatacak çok şeyim olacağını biliyorum, çünkü kesinlikle ilginç olacak. Programı okudum ama bu programdan çok daha fazlası. Bu çok kapsamlı ve sürprizlerle dolu, kimsenin tahmin edebileceğinden çok daha karmaşık." ifadelerini kullandı.

Savaş bölgesine gidecek her gazetecinin bu eğitime ihtiyacı olduğunu ifade eden Coman, "Çünkü eğitim olmadan nasıl yaşayabileceğinizi bilmiyorum. Bu yaşam becerileri. Birden fazla. Her gün öğrenmeniz gereken yaşam becerileri var ve sadece bunlar size savaş gibi olağanüstü durumlarda veya hatta doğal bir afette yardımcı olabilir." diye konuştu.

Eğitimin yarın sona ereceği öğrenildi.