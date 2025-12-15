Suriyeli anne ve kızı, Türkiye'de eğitimle geleceğe tutunuyor

Suriye'deki savaş nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan anne ve kızı, Türkiye'de sürdürdükleri eğitimle yarınlara hazırlanıyor.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, savaşın yıkıcı etkileri ve zorunlu göç dalgası nedeniyle eğitim hayalleri yarım kalan binlerce genç, Türkiye'nin sağladığı "güvenli liman"da hayata yeniden tutunuyor.

Türkiye, YÖK öncülüğünde gençlere sadece nitelikli bir diploma değil, aynı zamanda güvenli bir gelecek sunuyor.

Uluslararası öğrencileri hem akademik hem sosyal hayata hızla entegre eden Türk üniversiteleri, savaşın travmatik izlerini silerek, gençlerin kendi ayakları üzerinde durabilecekleri yepyeni bir hayat kurmalarına zemin hazırlıyor.

Geleceğin doktor adayı Reyam Albasha ve annesi Wahad Alhaj Yahia da bu öğrenciler arasında yer alıyor. Türkiye'de kurdukları yaşamla geleceğe tutunan Suriyeli anne ve kızı, aynı zamanda eğitimlerine devam ediyor.

Albasha, Ankara Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim görüyor, annesi Yahia da Sakarya Üniversitesi'nde Orta Doğu Çalışmaları alanında yüksek lisans yapıyor.

"Eğer bir gün ülkeme dönersem..."

Yaklaşık 11 yıl önce Türkiye'ye gelen ve şu anda dördüncü sınıf öğrencisi olan Albasha, Türkiye'deki deneyimini "iyi ki" olarak tanımladı.

Başlangıçta dil konusunda sorunlar yaşadığını ancak Türk halkının ve arkadaşlarının samimiyeti sayesinde bu sorunu aştığını belirten Albasha, "Türk halkı gerçekten çok sıcakkanlı. Hiçbir zaman burada yabancıymışım gibi hissetmedim. Türkiye artık benim ikinci vatanım." ifadelerini kullandı.

Türk yükseköğretim sisteminin kalitesine işaret eden Albasha, "Türk üniversitelerinin bütün öğrencileri olarak aynı güçlü sistemin parçası olduğumuzu düşünüyorum. En büyük hedefim Türkiye'de edindiğim tıbbi bilgi ve sağlık alanındaki tecrübeyi kendi ülkeme taşımak. Eğer bir gün ülkeme dönersem, Türkiye'de öğrendiklerimle oradaki çocuklara ve kadınlara yardımcı olmak isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Anne Yahia da Türkiye'nin sadece Suriyelilere değil, savaş mağduru tüm öğrencilere ve akademisyenlere kucak açarak, tüm dünyaya örnek olacak bir duruş sergilediğini hatırlatarak, "Türkiye savaş mağduru öğrenciler ve akademisyenlere destek oluyor. Tüm dünya sessizken yardımlarını Gazze'ye ulaştıran Türkiye'ye müteşekkiriz." açıklamasını yaptı.