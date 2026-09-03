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Saudel Tayfunu Çin'in Fujian Eyaletinde Karaya Çıktı

Saudel Tayfunu Çin'in Fujian Eyaletinde Karaya Çıktı
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Bu yılın 18. tayfunu olan Saudel, Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinde Zhangpu ilçesinde karaya ulaştı. Tayfunun merkezine yakın bölgelerde maksimum rüzgar hızı saniyede 23 metreye ulaştı. Saudel, daha önce 28 Ağustos'ta Zhejiang eyaletinde iki kez karaya çıkmıştı.

FUZHOU, 3 Eylül (Xinhua) -- Bu yılın 18. tayfunu olan Saudel, Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinde üçüncü kez karaya çıktı.

Eyalet meteoroloji gözlemevine göre, merkezine yakın bölgelerde maksimum rüzgar hızı saniyede 23 metreye ulaşan tayfun, perşembe günü yerel saatle 06.30 sularında Fujian eyaletinin Zhangzhou kentine bağlı Zhangpu ilçesinde karaya ulaştı.

Saudel Tayfunu, 28 Ağustos'ta Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde iki kez karaya çıkmıştı.

Kaynak: Xinhua
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