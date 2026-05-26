Haberler

Sakarya'da üniversite öğrencileri cezaevi duvarlarını renklendirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya Üniversitesi öğrencileri, Geyve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda duvar boyama, kitaplık düzenleme ve konser gibi etkinliklerle hükümlülerin sosyal hayata uyumuna katkı sağladı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında cezaevi duvarlarını boyadı.

Üniversite öğrencileri, "Gençlik ve Gönüllülük" dersi kapsamında Geyve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü işbirliğiyle sosyal sorumluluk programı gerçekleştirdi.

Program kapsamında öğrenciler, cezaevinin ortak kullanım alanlarında duvar boyama çalışmaları yaptı, kitaplığı düzenledi.

Geyve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdür Vekili Olgay Karataş, AA muhabirine, hükümlülerin üretken bireyler olarak sosyal hayata ve iş yaşamına adapte olmalarını sağlamak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Bu kapsamda hükümlülere yönelik iş ve meslek edindirme kurslarının yanı sıra çeşitli sosyal etkinlikler de düzenlediklerinden bahseden Karataş, "Üniversitemizin gençleri kurumumuza gelerek duvar boyama, hükümlülere konser verme ve kitaplık düzenleme gibi etkinliklerde bulunmuşlardır. Hükümlülerin sosyal hayata uyum sağlamaları, meslek edinmeleri ve topluma faydalı bireyler olarak kurumumuzdan ayrılmaları için elimizden gelen tüm gayreti göstermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

SAÜ öğretim görevlisi Abdullah Şenaslan da Adalet Bakanlığı işbirliği kapsamında yürütülen "Gençlik ve Gönüllülük" dersi çerçevesinde öğrencilerle ceza infaz kurumunda çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Şenaslan, bu kapsamda ceza infaz kurumundaki bazı alanların resim çalışmalarıyla boyanmasının yanı sıra müzik dinletileri düzenlendiğini ve kurum kütüphanesine kitap desteği sağlandığını ifade ederek, ayrıca kütüphanenin temizlenmesi ile kitapların düzenlenmesi çalışmalarının da öğrenciler tarafından yapıldığını söyledi.

Ceza infaz kurumunda yürütülen kültürel ve sanatsal etkinliklerin, öğrenciler ile hükümlü bireylerin bir araya gelmesine katkı sunduğunu belirten Şenaslan, bu çalışmaların hükümlülerin topluma yeniden kazandırılma sürecine destek olmayı amaçladığını kaydetti.

Üniversite öğrencileri de programa katılmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA / Mehmet Karakaş
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyor

Dilekçe kabul edildi! Kılıçdaroğlu'nun ekibi geri dönüyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

300 milyon Euro kazanan Acun Ilıcalı ilk transfer bombasını patlattı

300 milyon Euro kazanan Acun Ilıcalı ilk transfer bombasını patlattı
Taşıyıcı annelik davasında babaya hapis cezası! DNA testi gerçeği ortaya koydu

Taşıyıcı anne davasında hapis cezası! Gerçek DNA testiyle ortaya çıktı
Türkiye'nin incisi 'Dünyada Yemek İçin En İyi 15 Yer' listesinde

Türkiye'nin incisi "Dünyada Yemek İçin En İyi 15 Yer" listesinde
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu

Sercan'ın özel hayatını ifşa etti: Evlenmeyi bile düşünüyordu
Kılıçdaroğlu ilk röportajı verdi: İktidar yürüyüşümüz başlamıştır; arınacağız, kazanacağız

İlk röportajı verdi! Mesaj CHP'de taşları yerinden oynatacak cinsten
Bayram yolculuğunun gizli maliyeti! Bir aile tek molada adeta servet ödüyor

Bayram yolculuğunun gizli maliyeti! Tek molada adeta servet gidiyor
Müstakil evde çıkan yangın 4'ü çocuk 6 kişiyi hayattan kopardı

Korkunç yangın 4'ü çocuk 6 kişiyi hayattan kopardı