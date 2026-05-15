Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Üniversitesi'nde düzenlenen 'Bilimden Hikmete Vizyon Buluşmaları' programında Rektör Hamza Al ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi'nden Gökhan Yücel konuştu. Ayrıca Hendek'teki TÜBİTAK Bilim Fuarı'na Olimpiyat şampiyonu Halil Mutlu katıldı.

Sakarya Üniversitesi'nde (SAÜ) "Bilimden Hikmete Vizyon Buluşmaları" programı düzenlendi.

Hukuk Fakültesi Sabahattin Zaim Konferans Salonu'nda düzenlenen programın açılışında konuşan SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, üniversitede, ulusal ve uluslararası nitelikteki yetkin önemli konukları ağırladıklarını söyledi.

"Bilimden Hikmete" kavramlarının önemli olduğuna değinen Al, "Bugün, bilime, hikmete bir arayış olduğunu düşünüyoruz. Özellikle akademisyenlerimize ve öğrencilerimize yönelik vizyon çağrışımı yapacağını düşünmekteyiz. Türkiye Yüzyılı önemli, süper güç kavramları var önemli. Diğeri yatırım, finans, iletişim kavramlarının her biri ders olarak anlatılması gereken konu. Bugün konularımız anlamlı ve önemli konuğumuz da önemli." diye konuştu

Programın konuğu Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi İletişim Dairesi Başkanı Gökhan Yücel ise değişimin önemli bir kavram olduğunu, günümüzde yapay zeka gibi yeniliklerin ve diğer teknolojik gelişmelerin yaşandığını kaydetti.

Yapay zekanın hedef kitlesinin, etki ettiği yerin yeni mezunlar olduğunu ifade eden Yücel, "Yapay zeka yeni mezunların yapacağı çoğu işi yapıyor. Yazıyor, çiziyor, tablo hazırlıyor, film çekiyor, metin yazıyor. Özellikle üniversite gençliği için, yeni mezunlar için zorlu bir hayat. İş garantisi şudur, Türkiye Yüzyılı kavramını iyi anlarsanız, bunu iyi içselleştirirseniz işsiz kalma gibi bir derdiniz olmaz." dedi.

Türkiye'nin, ekonomik gelişmeler, deprem sonrası hızla yapılaşmaların tamamlanması, savunma sanayi, teknoloji, sağlık, sanayi, enerji, diplomasi ve ulaşım alanlarındaki başarısıyla her geçen gün uluslararası arenada kendini gösterdiğini aktaran Yücel, Türkiye'nin "süper güç" olduğunun yabancı basın kaynaklarında da yer aldığını dile getirdi.

Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu eski milli halterci Halil Mutlu, bilim fuarına katıldı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen "Bilim Fuarı"nın onur konuğu, Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu eski milli halterci Halil Mutlu oldu.

Atikehanım Ortaokulunca düzenlenen TÜBİTAK 4006-B Bilim Fuarı kapsamında gerçekleştirilen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Fuarın açılış kurdelesi, eski milli halterci Halil Mutlu, Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, Hendek Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Baylan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Mahir Turan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çekiçcioğlu ve okul müdürü Ata Gündüz Uygun tarafından kesildi.

Öğrencilerle bir araya gelen Mutlu, fuarda öğrencilerin hazırladıkları tasarımlar, deneysel çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu
