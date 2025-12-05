İlk kadın milletvekillerinden 'Satıkadın' mezarı başında anıldı

Türk Kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 91. yıl dönümünde, "Satıkadın" olarak bilinen ilk kadın milletvekillerinden Satı Çırpan, Kahramankazan ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Satıkadın'ın Ulu Cami avlusundaki mezarı başında düzenlenen anma etkinliğinde, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Anma etkinliğine, Satıkadın'ın torunu olan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu ile ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından katılımcılar, "Satıkadın"ın kişisel eşyalarının sergilendiği ve belediye tarafından müzeye çevrilen evini ziyaret etti.

Selim Çırpanoğlu, yaptığı konuşmada, Atatürk'ün 1934'te Kazan'ı ziyaret etmesi ve Satıkadın ile tanışmasıyla ilçenin tarihinin de değiştiğini belirterek, siyasetteki Türk kadının öncülerinde Satıkadın'ın torunu olmaktan ve onun gölgesinde siyaset yapmaktan dolayı gurur duyduğunu söyledi.