Haberler

İlk kadın milletvekillerinden "Satıkadın" mezarı başında anıldı

İlk kadın milletvekillerinden 'Satıkadın' mezarı başında anıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 91. yılı dolayısıyla anılan 'Satıkadın' olarak bilinen ilk kadın milletvekillerinden Satı Çırpan, mezarı başında anıldı. Anma etkinliğinde Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Türk Kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 91. yıl dönümünde, "Satıkadın" olarak bilinen ilk kadın milletvekillerinden Satı Çırpan, Kahramankazan ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Satıkadın'ın Ulu Cami avlusundaki mezarı başında düzenlenen anma etkinliğinde, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Anma etkinliğine, Satıkadın'ın torunu olan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu ile ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından katılımcılar, "Satıkadın"ın kişisel eşyalarının sergilendiği ve belediye tarafından müzeye çevrilen evini ziyaret etti.

Selim Çırpanoğlu, yaptığı konuşmada, Atatürk'ün 1934'te Kazan'ı ziyaret etmesi ve Satıkadın ile tanışmasıyla ilçenin tarihinin de değiştiğini belirterek, siyasetteki Türk kadının öncülerinde Satıkadın'ın torunu olmaktan ve onun gölgesinde siyaset yapmaktan dolayı gurur duyduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel
Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

Katliam gibi kaza! Otobüs tıra arkadan çarptı: 7 ölü
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Galatasaray maçına giden Kerem Demirbay'ın sözleri tepki çekti

Maça damga vuran görüntü
Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu

Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı
Tarihi soygunda yeni şüphe! Adliyeden 25 kilo altın çalan memur neden 13 Kasım'ı seçti?

Tarihi soygunda yeni şüphe! Erdal Timurtaş neden 13 Kasım'ı seçti?
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Korkunç kazayı gören dondu kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Kazadan yara almadan kurtuldu! Bu pozu verdi

Kazadan yara almadan kurtuldu! Bu pozu verdi
Canlı yayın açtı, gözyaşlarıyla anlattı! 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı

Canlı yayın açan 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı
Erman Toroğlu, Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü

Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
Okan Buruk, Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Samsun'un penaltı beklediği pozisyona bakın ne dedi
Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor

Meclis'e resmen sunuldu! Bu diş tedavisi ücretsiz oluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.