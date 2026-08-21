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SAT ve SAS Komandolarından TEKNOFEST'te Nefes Kesen Gösteri

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Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Sualtı Taarruz (SAT) ve Sualtı Savunma (SAS) komandolarının TEKNOFEST Mavi Vatan'da düzenledikleri gösteriler, ziyaretçilere heyecan dolu anlar yaşattı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Sualtı Taarruz (SAT) ve Sualtı Savunma (SAS) komandolarının TEKNOFEST Mavi Vatan'da düzenledikleri gösteriler, ziyaretçilere heyecan dolu anlar yaşattı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) ana yürütücülüğündeki TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştiriliyor.

Festivalde SAT ve SAS komandoları çeşitli senaryoları icra ederek, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının operasyonel kabiliyetini ortaya koydu.

Senaryo gereği farklı kurtarma operasyonlarının gerçekleştirildiği gösteri, izleyicilerden yoğun alkış aldı.

"Bir kez daha gücümüzü göstermiş olduk"

Gösteriyi izleyenlerden Mustafa Arslan, "Bir kez daha gücümüzü göstermiş olduk." ifadesini kullanarak, "Kendi teknolojimizle yapılan şeyleri hayranlıkla izledim. Çok sevindim. Bu yaşıma rağmen çok gurur duydum." dedi.

İlayda Çiftçi de "Çok mutlu, umutlu ve gururluyum. Hayran kaldım. İstanbul'dan geldik. İyi ki gelmişiz. Umarım bunların tekrarı olur ve daha çok dünya gözüyle görebiliriz, şahit olabiliriz." diye konuştu.

"Komandoların limana çıkışı beni çok etkiledi"

Etkinliği takip eden küçükler de SAT ve SAS komandolarının çeşitli senaryoları içeren gösterisinden etkilendi.

Arslan Kerem Bülbül, TEKNOFEST Mavi Vatan'a gelenlere gösteriyi izlemelerini tavsiye etti.

Sait Erdem Gençer de gösteriyi heyecanlı ve gurur verici bulduğuna dikkati çekerek, "İzlerken ben de çok heyecanlandım. Bomba patlayınca biraz korktum ama yine de güzel bir gösteriydi. Komandoların limana çıkışı beni çok etkiledi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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