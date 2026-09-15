Haberler

Sason Kaymakamı Başar, öğrencilerle bir araya geldi

Güncelleme:
+3 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'ın Sason Kaymakamı Furkan Başar, öğrencilerle bir araya geldiKaymakam Başar, Yücebağ beldesinde Posta İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenlerle buluştu.

Batman'ın Sason Kaymakamı Furkan Başar, öğrencilerle bir araya geldi

Kaymakam Başar, Yücebağ beldesinde Posta İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenlerle buluştu.

Başar, okulda yürütülen eğitim faaliyetleri, öğrencilerin ihtiyaçları ve eğitim ortamının geliştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarette Kaymakam Başar'a, Belediye Başkanı İrfan Demir, Yücebağ Belediye Başkanı Abdullah Bil, Jandarma Tabur Komutanı Yarbay Murat Alver, İlçe Jandarma Komutanı İsmail Tepe, İlçe Emniyet Amiri Serkan Şekerci ve kurum müdürleri eşlik etti.

Kaynak: AA
İş yerinde kahreden olay! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu

İş yerinde kahreden olay! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

6 yaşındaki çocuk yürekleri ağza getirdi! Herkes onu ararken böyle bulundu

Yürekleri ağza getirdi! Herkes onu ararken bakın nereden çıktı
Abartı egzoz pahalıya patladı! 'Seviyoruz ama' dedi, cezadan kurtulamadı

Abartı egzoz pahalıya patladı! Genç sürücünün sözlerine dikkat
İstanbul'da 486 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Panelvanı takibe aldılar! İçinden 486 kilo uyuşturucu çıktı
Böyle annelik olmaz! Çocuğunun fuhşa sürüklenmesine göz yumdu

Böyle annelik olmaz olsun! Çocuğunun fuhşa sürüklenmesine göz yumdu
Emniyeti karıştıran soruşturma! Müdür ve komiserler tutuklandı

Emniyeti karıştıran soruşturma! Müdür ve komiserler tutuklandı
16 yaşındaki kız kardeşine atılan mesaja öfkelenen ağabey kurşun yağdırdı! 1 yaralı

Kız kardeşine atılan mesajı affetmedi! Ağabeyin planı başını yaktı
Tümer Metin Fenerbahçeli yıldızı yerden yere vurdu: Milli takımı talan etti

Fenerbahçeli yıldızı yerden yere vurdu: Milli takımı talan etti