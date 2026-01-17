Haberler

Batman'da kara saplanan kamyonet, iş makinesiyle kurtarıldı

Güncelleme:
BATMAN'ın Sason ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kara saplanan bir kamyonet, İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı. Bazı köy ve mezra yollarının ulaşıma kapandığı bölgede, şoför yardım çağrısı yaptıktan sonra kamyonet çıkarıldı.

BATMAN'ın Sason ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kara saplanan kamyonet, İlçe Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Sason İlçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı köy ve mezra yolları ulaşıma kapandı. İlçeye bağlı Keçiler köyü Kömürdür mezrasında kara saplanan kamyonet, kendi imkanlarıyla çıkamayınca şoför yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen İlçe Özel İdaresi ekipleri, iş makinesiyle kamyoneti bulunduğu yerden çıkardı.

