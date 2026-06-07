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Sason'da üniversite sınavına girecek öğrenciler için motivasyon etkinliği

Sason'da üniversite sınavına girecek öğrenciler için motivasyon etkinliği
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Batman'ın Sason ilçesinde YKS'ye girecek öğrenciler için kaymakamlık himayesinde moral ve motivasyon etkinliği düzenlendi. Öğrenciler müzik eşliğinde eğlenirken, yetkililer başarı diledi.

Batman'ın Sason ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) girecek öğrenciler için moral ve motivasyon etkinliği düzenlendi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakamlığın himayesinde, İlçe Halk Kütüphanesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde öğrenciler için etkinlik gerçekleştirildi.

İlçe Halk Kütüphanesi'nde yapılan programda, çeşitli ikramlarda bulunulan öğrenciler müzik eşliğinde eğlendi.

Etkinlikte, yetkililer öğrencilere başarı diledi.

Kaynak: AA / Metin Özmen
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