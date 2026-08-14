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Sason'da Kur'an Kursu Başarısına Bisiklet Ödülü

Sason'da Kur'an Kursu Başarısına Bisiklet Ödülü
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Batman'ın Sason ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen yaz Kur'an kurslarında başarılı olan çocuklara ödül verildi.

Batman'ın Sason ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen yaz Kur'an kurslarında başarılı olan çocuklara ödül verildi.

Yaz döneminde çocukların Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler öğrenmelerine katkı sunmak amacıyla gerçekleştirilen kursların sonunda Yıldız Mahalle Camisi'nde??????? tören düzenlendi.

Kurslar kapsamında yapılan değerlendirmelerde dereceye giren öğrencilere bisiklet, sınava katılan öğrencilere de çeşitli hediyeler verildi.

Programa, Sason Belediye Başkanı İrfan Demir, AK Parti İlçe Başkan Vekili Sabahattin Atalay, İlçe Müftüsü Yahya Alakuştekin, din görevlileri, çocuklar ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA
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