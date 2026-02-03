Haberler

Sason'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Sason'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'ın Sason ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı. İlçe Özel İdare ekipleri, zor kış şartlarında hayvanların aç kalmaması amacıyla yemleme çalışmalarına devam edeceklerini açıkladı.

Batman'ın Sason ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle doğada yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için İlçe Özel İdare ekipleri tarafından yemleme çalışması gerçekleştirildi.

Sason Özel İdare Müdürü İsmail Demir, zorlu kış şartlarında kuşların ve yabani hayvanların aç kalmaması için dağlık kesimlerde yemleme çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

Kaynak: AA / Metin Özmen - Güncel
ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur

Türkiye'deki zirve öncesi Trump'tan İran'a bir tehdit daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Diyarbakır'da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı! Sonucu görmeniz lazım

Diyarbakır'da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı! Sonucu görmeniz lazım
Kocaelispor, Skriniar'ın cezalandırılması için TFF'ye başvuru yaptı

Skriniar'ın başı büyük dertte
Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi

Epstein kayıtları ifşa etti: Trump yakın arkadaşlarının eşleri ile...
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt

Barış'ın ailesinden sosyal medyayı kasıp kavuran iddiaya yanıt
Diyarbakır'da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı! Sonucu görmeniz lazım

Diyarbakır'da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı! Sonucu görmeniz lazım
Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında! Görüntüleri reddetti

Bebeğine şiddetle suçlanan kadın kendisini bu sözlerle savundu
Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''

Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''