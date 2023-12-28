Sason'da şehit olan askerler için 'Teröre Lanet' yürüyüşü düzenlendi

BATMAN'ın Sason ilçesinde, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 12 asker için 'Teröre Lanet' yürüyüşü düzenlendi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 12 asker için, Sason ilçesinde 'Teröre Lanet' yürütüşü gerçekleştirildi. Ellerinde Türk bayraklarıyla Hükümet Konağı önünde bir araya gelen vatandaşlar, 100 metrelik Türk bayrağı açarak, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Kahrolsun PKK' sloganları atarak tekbir getirdi. İlçe meydanına kadar yapılan yürüyüşün ardından şehitler için dua edildi. Grup adına konuşma yapan Sason Şehit Yakınları ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, "Şunu herkes iyi bilsin ki, şu ana kadar şehitlerimizin kanı yerde kalmadığı gibi, bundan sonra da kalmayacak. Bundan hiç kimsenin şüphesi ve tereddüdü olmasın. Çünkü bu dava hak ile batılın, haç ile hilalin mücadelesidir. Muhakkak ki hak galip gelecek, batıl da zayi olacaktır" dedi.