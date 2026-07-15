Haberler

Sason'da 15 Temmuz'da şehit kabirleri ziyaret edildi

Sason'da 15 Temmuz'da şehit kabirleri ziyaret edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'ın Sason ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehit kabirlerine ziyaret düzenlendi. Kaymakam, belediye başkanı ve protokolün katıldığı programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Batman'ın Sason ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit kabirlerine ziyarette bulunuldu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Kayabaşı Şehitliği'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim'in okunduğu, dua edildiği ve şehit kabirlerinin ziyaret edildiği belirtildi.

Şehitlerin emaneti olan vatanın aynı inanç ve kararlılıkla korunmaya devam edileceği vurgulanan açıklamada, "Kahramanların fedakarlıkları daima yaşatılacak. Aziz şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, programa Kaymakam Furkan Başar, Belediye Başkanı İrfan Demir, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İsmail Tepe, Jandarma Tabur Komutanı Yarbay Murat Alver, İlçe Emniyet Amiri Serkan Şekerci, siyasi parti temsilcileri ve kurum amirlerinin katıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Metin Özmen
TBMM'de 15 Temmuz Anma Töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'cüler fırsat kolluyor

Karanlık gecenin yıl dönümünde Erdoğan'dan kritik uyarı
Konya'da kahreden kaza: Ticari taksi, kaldırımdaki anne-kızı hayattan kopardı

Ticari taksi, kaldırımdaki anne-kızı hayattan kopardı
Şanlıurfa'da film sahnesi gibi olay: Hemşire kıyafeti giyerek hastaneden bebek kaçırmaya çalıştı

Sadece filmlerde olur sanmayın! Hemşire kıyafeti giyerek bunu yaptı
Nerede ve ne zaman çekildiği ortaya çıktı! İşte Haluk Levent'in kumarhane fotoğrafının perde arkası

Fotoğrafın ne zaman ve nerede çekildiği ortaya çıktı

Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal hayatını kaybetti

Deniz Baykal'ın hayatını adadığı isimden acı haber geldi

Fatma Soydaş, 'Zebani Efe' ile aşk yaşamaya başladı

Sevgilisini görmeniz lazım! Lakabı da tipi de bomba

Yalova'da pet şişe içerisinde bulundu! Değeri tam 5 milyon dolar

Yalova'da pet şişe içerisinde bulundu! Değeri tam 5 milyon dolar