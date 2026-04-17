Sason'da şehitler anısına fidan dikildi

Batman'ın Sason ilçesinde şehitler anısına fidan dikildi.

Batman Orman İşletme Müdürlüğünce Şehitler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Gürgenli köyündeki şehit mezarlığını ziyaret ederek dua eden katılımcılar, daha sonra Topluca köyündeki "Şehitler Hatıra Ormanı"na şehitler adına fidan dikti.

Etkinliğe, Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü Makine ve İkmal Şube Müdürü Cemal Evrin, Batman Orman İşletme Müdürü Mehmet Özcan ile Sason Gazi ve Şehit Yakınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muttalip Çelik katıldı.