Sason'da Mevlid-i Nebi ve Camiler Haftası Programı Düzenlendi

Güncelleme:
Batman'ın Sason ilçesinde düzenlenen programda, Hazreti Muhammed'in hayatı ve ahlaki değerleri vurgulandı. İl Müftü Yardımcısı İlhan Günay, camilerin toplumsal dayanışmayı güçlendiren mekanlar olduğunu ifade etti.

Batman'ın Sason ilçesinde Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası programı gerçekleştirildi.

Sason İlçe Müftülüğünce, Yeni Mahalle Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Salavat ve ilahilerin okunduğu programda konuşan İl Müftü Yardımcısı İlhan Günay, Hazreti Muhammed'in hayatından örnek vererek, merhameti, ahlaki duruşu ve insanlığa rehberlik eden yönlerine değindi.

Camilerin sadece ibadet edilen mekanlar olmadığını, kardeşlik duygusunu pekiştiren ve toplumsal dayanışmayı güçlendiren mekanlar olduğunu belirten Günay, şunları kaydetti:

"Din görevlilerimiz sadece ibadetlerin değil, aynı zamanda ahlaki değerlerin korunmasının ve manevi rehberliğin öncüleridir. Peygamberimizin örnekliğini hayatımıza yansıtmalı, camilerimizi yaşayan mekanlar haline getirmeliyiz."

İlçe Müftüsü Yahya Alakuştekin ise Mevlid-i Nebi Haftası'nın Hazreti Muhammed'in örnek ahlakını ve evrensel mesajlarını hatırlamak için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Program, yapılan dua ile sona erdi.

Kaynak: AA / Metin Özmen - Güncel
