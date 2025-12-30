Haberler

Sason'da kardan temizlenen 20 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı

Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 91 yerleşim yerinden 20'sinin yolu, İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından ulaşıma açıldı. Kapanan diğer 71 yerleşim yeri için de çalışmalar sürüyor.

Batman'ın Sason ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan 91 yerleşim yerinden 20'sinin yolu ulaşıma açıldı.

Etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçedeki 91 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

İlçe Özel İdaresi ekiplerince yürütülen çalışmalarda, 20 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açılırken, 71'nin açılması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Kaymakam Furkan Başar, yaptığı açıklamada, İlçe Özel İdaresi ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında Çakırpınar, Geçitli ve Yücebağ grup köy yollarının yeniden ulaşıma açıldığını ifade etti.

Söz konusu güzergahtaki 20 köye ulaşımın tekrar sağlandığını kayden Başar, halen kapalı bulunan diğer köy yollarının da en kısa sürede açılması için ekiplerin sahada aralıksız çalıştığını dile getirdi.

