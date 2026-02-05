Haberler

Sason'da jandarmadan öğrencilere kışlık giyecek desteği

Güncelleme:
Batman'ın Sason ilçesinde jandarma ekipleri, öğrencilere kışlık giyecek yardımı yaparak onların daha sağlıklı eğitim sürdürmelerini hedefledi.

Batman'ın Sason ilçesinde jandarma ekiplerince öğrencilere kışlık giyecek yardımı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı personeli, Sason ilçesinde Meşeli ile Eren Avşar Boğazkapı İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere mont, ayakkabı ve kışlık giyecek desteğinde bulundu.

Ziyarette öğrencilerle bir araya gelen jandarma personeli, çocuklarla sohbet ederek moral verdi.

Yapılan destekle öğrencilerin kış şartlarında daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde eğitimlerini sürdürebilmeleri amaçlandı.

Kaynak: AA / Metin Özmen - Güncel
