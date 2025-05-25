Sason'da Dereye Yuvarlanan Araçta Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Sason'da Dereye Yuvarlanan Araçta Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Batman'ın Sason ilçesinde hafif ticari aracın dereye yuvarlanması sonucu 20 yaşındaki sürücü Yusuf Arslan hayatını kaybetti. Kaza, çevredeki vatandaşların ihbarı ile sağlık ve jandarma ekiplerinin müdahalesi ile meydana geldi.

BATMAN'ın Sason ilçesinde dereye yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü Yusuf Arslan (20), hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Sason ilçesi Çakırpınar köyü yakınında meydana geldi. Yusuf Arslan'ın kontrolünü yitirdiği 34 FLV 689 plakalı hafif ticari araç, yolun sağ tarafındaki Han Deresi'ne yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazayı gören köylüler, Arslan'ı araca 50 metre mesafede suyun içerisinde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Yusuf Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Arslan'ın cenazesi, otopsi için Sason Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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