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Sason'da bahar şenliği düzenlendi

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Batman'ın Sason ilçesinde Kaymakamlık ve Belediye tarafından düzenlenen bahar şenliğinde halk oyunları, sihirbazlık gösterisi, müzik dinletisi ve çocuklar için palyaço etkinlikleri yapıldı.

Batman'ın Sason ilçesinde bahar şenliği yapıldı.

Kaymakamlık ve Sason Belediyesi tarafından Sevek Mesire Alanı'nda düzenlenen "Sason Bahar Şenliği"nde, kültür, sanat, eğlence ve spor etkinliklerini yapıldı.

Halk oyunları ekibinin sahne aldığı programda, sihirbazlık gösterisi yapıldı, arbane ekibi müzik dinletisi sundu.

Yüzlerine boyama yapılan çocuklar için palyaço göstesi yapıldı.

Etkinliğe, Kaymakam Furkan Başar, Belediye Başkanı İrfan Demir ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Metin Özmen
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