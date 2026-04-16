Sason'da 'bağımlılıkla mücadele' konulu seminer düzenlendi

Batman'ın Sason ilçesinde "bağımlılıkla mücadele" konulu seminer düzenlendi.

Kaymakamlık koordinesinde, Sason Halk Kütüphanesi konferans salonunda Yeşilay tarafından gerçekleştirilen seminerde, madde, tütün, alkol ve teknoloji başta olmak üzere bağımlılık türleri ele alındı, bağımlılığın birey ve toplum üzerindeki etkileri ile bağımlılıktan korunma yöntemlerine ilişkin kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

Katılımcıların bilinç düzeyinin artırılması ve toplumsal farkındalığın güçlendirilmesinin amaçlandığı etkinlikte, bağımlılıkla mücadelenin önemine dikkat çekildi.

Toplum sağlığının korunması ve bağımlılıkla etkin mücadele için bilinçlendirme faaliyetlerinin süreceği belirtildi.