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Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, üzüm serme makinesiyle çalışırken yaralandı

Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, üzüm serme makinesiyle çalışırken yaralandı
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Manisa'nın Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, kendisine ait arazide üzüm serme makinesiyle çalıştığı sırada sol elinden yaralandı. Hastaneye kaldırılan Cıllı'nın uzuv kaybının bulunmadığı, sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü bildirildi. Belediye tarafından yapılan açıklamada, gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

MANİSA'nın Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, endisine ait arazide üzüm serme makinesiyle çalıştığı sırada sol elinden yaralandı. Hastaneye kaldırılan Cıllı'nın herhangi bir uzuv kaybının bulunmadığı belirtildi.

Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, bu akşam kendisine ait arazide üzüm serme makinesiyle çalıştığı sırada sol elinden yaralandı. Olayın ardından bölgeye gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edilen Başkan Cıllı'nın yapılan ilk tetkiklerinde herhangi bir uzuv kaybının bulunmadığı belirlendi. Sol elindeki yaralanma nedeniyle ameliyata alınan Cıllı'nın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Saruhanlı Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Cıllı'nın tedavi sürecinin hekimlerin gözetiminde devam ettiği belirtilerek, geçmiş olsun dileklerini ileten vatandaşlara teşekkür edildi. Açıklamada, gelişmeler oldukça kamuoyunun bilgilendirileceği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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