Saros Körfezi sahillerinde çadır ve karavan yasaklandı

Saros Körfezi sahillerinde çadır ve karavan yasaklandı
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Saros Körfezi sahillerinde çadır ve karavan kurulumuna izin verilmeyeceğini duyurdu. Sezer, karara uymayanlara ceza uygulanacağını duyurdu.

Edirne Valisi Yunus Sezer, kendi kendini temizleyebilen Saros Körfezi sahillerinde çadır ve karavanlara izin verilmeyeceğini açıkladı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Mecidiye ve Erikli sahillerinde incelemelerde bulundu. Kendi kendini temizleyebilme özelliği ile dünyadaki sayılı noktalardan biri olan Saroz Körfezi'ne ilişkin açıklama da yapan Vali Sezer, körfez ile ilgili aldıkları kararı açıkladı.

KAMP VE KARAVAN YASAKLANDI

Vali Sezer, her iki sahile yakın bölgede oluşturulan karavan ve çadır alanları dışında sahil kıyılarında karavan ve çadır kurulmasına izin verilmeyeceğini açıkladı. Sezer, karara uymayanlara ceza uygulanacağını duyurdu.

"BİR HAFTADA 100 KAMYON ÇÖP TOPLANDI"

Vali Sezer, son bir haftada sahilden 100 kamyon çöp toplandığının altını çizen Sezer, sahillerde kurallara uyulması çağrısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞENER URFA - Güncel
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