Saros Körfezi'nde Kurban Bayramı Yoğunluğu

Saros Körfezi'nde Kurban Bayramı Yoğunluğu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Saros Körfezi, Kurban Bayramı dolayısıyla tatilcilerle dolup taştı. Berrak denizi ve uzun kumsallarıyla dikkat çeken sahiller, İstanbul ve çevre illerden gelen turistler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Edirne'nin Ege Denizi kıyısındaki Saros Körfezi'nde, Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Havaların ısınması ve deniz suyu sıcaklığının uygun seviyelere ulaşmasıyla birlikte tatilciler bölgedeki sahilleri doldurdu.

Enez, Erikli, Yayla, Danişment ve Gökçetepe gibi sahilleriyle ön plana çıkan bölgede turizm hareketliliği gözleniyor.

Turizm işletmecisi Mustafa İşçimen, AA muhabirine, uzun kumsalları ve berrak deniziyle öne çıkan Saros sahillerinde bayram yoğunluğu yaşandığını söyledi.

Bayram dolayısıyla binlerce turistin bölgeye geldiğini belirten İşçimen, "Hareketli günler yaşıyoruz. İstanbul başta olmak üzere çevre illerden ve yurt dışından çok sayıda turist Saros kıyılarına geldi. Turizmciler olarak misafirlerimize en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Saros Körfezi muhteşem denizi ve doğasıyla her zaman ilgi görüyor. Yaz sezonu, bayram tatiliyle birlikte güzel başladı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
Bayramın ilk gününde acı bilanço: 7 kişi hayatını kaybetti

Bayramın ilk gününde acı bilanço! Yüzlerce kaza ve can kayıpları var
CHP'li başkan Ferdi Zeyrek'i ölümle burun buruna getiren olayın detayları

CHP'li başkanı ölümle burun buruna getiren olayın detayları
Şehrin en büyük AVM'sinde 18 aracın lastikleri bıçakla kesildi

Bayramda şehrin en büyük AVM'sine gidenler kabusu yaşadı
Koreli turistlere şok! Düğün yemeğine davet edip 5 bin lira istediler iddiası

Koreli turistlere şok! Hem davet edip hem para istediler
Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi

Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor

Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi Sırbistan'da ölü bulundu

269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi ölü bulundu
İçinden kurşun çıktı! Ünlü makarna markası için acil toplatma kararı

İçinden kurşun çıktı! Ünlü makarna markası için acil toplatma kararı
Türkiye'nin 27 yıllık enerji devi iflas etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 27 yıllık dev holdingi iflas etti
Kurban eti çekerken kıyma makinesine elini kaptıran genç kız ağır yaralandı

Kurban eti çekerken felaketi yaşadı! Genç kız yaşam savaşı veriyor
Siirt'te düğün salonuna silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

Düğün salonuna girip rastgele ateş açtı: Ölü ve yaralılar var
Ferdi Zeyrek'in duran kalbi 70 dakika sonra yeniden atmaya başlamış

Elektrik akımına kapılan CHP'li başkanla ilgili çarpıcı detay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.