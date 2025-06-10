Kurban Bayramı Sonrası Edirne'de 200 Ton Çöp Toplandı

Kurban Bayramı Sonrası Edirne'de 200 Ton Çöp Toplandı
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Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Mecidiye, Erikli, Yayla ve Danişment köyü sahillerinde, Kurban Bayramı tatili sonrası belediye ekipleri tarafından yaklaşık 200 ton çöp toplandı. Keşan Belediyesi, bayram süresince yoğun ziyaretçi akını nedeniyle temizlik seferberliği başlatarak, sahiller ve çevresinde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Mecidiye, Erikli, Yayla ve Danişment köyü sahillerinden Kurban Bayramı tatili sonrası belediye ekiplerince yaklaşık 200 ton çöp toplandı.

Keşan Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, bayram tatili sonrası temizlik seferberliği başlatıldığı ve sahiller ile mücavir alanlardan yaklaşık 200 ton çöp toplandığı belirtildi. Açıklamada, "Kurban Bayramı tatili süresince bölgemizde yaşanan yoğun ziyaretçi akını sonrası, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Halkımızın ve misafirlerimizin geride bıraktığı atıkların temizlenmesi amacıyla 4 gün boyunca aralıksız bir mesai harcadık. Yayla, Mecidiye, Danişment ve Erikli'deki mücavir alanlarımızda yürütülen çalışmalarda, sahiller ve kumsallar öncelikli hedefimiz olurken, ekiplerimiz, sadece kumsallardan yaklaşık 40 ton atık topladı. Bölge genelinde yürütülen ve yeşil alanları, mesire yerlerini ve ana arterleri de kapsayan temizlik çalışmaları sonucunda ise toplam 200 ton atık, çevreye zarar vermeden bertaraf edilmek üzere toplandı. Daha temiz, daha yaşanabilir sahiller için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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