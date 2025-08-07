Şarköy'de Denize Girenler Uyarıldı

Tekirdağ Valiliği'nin yasak kararı sonrası Şarköy'de denize girenler sık sık anonslarla uyarıldı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle tüm plajlar kapatıldı ve denize girmek tehlikeli olarak duyuruldu.

Tekirdağ Valiliği'nin yasak kararının ardından Şarköy'de denize girenler, belediye ses yayın cihazından yapılan anonslarla sık sık uyarıldı. Anonslarda, "Şarköy Kaymakamlığı'ndan duyuru. Bugün ve yarın bölgemizde beklenen kuvvetli rüzgardan dolayı vatandaşlarımızın can güvenliğini korumak amacıyla ilçemizdeki tüm plajlar halkımızın kullanımına kapatıldığından denize girmek tehlikeli ve yasaktır" denildi.

Anonsların dışında plajlardaki cankurtaranlar da denize girenleri uyarıp, sudan çıkmalarını sağladı.

Nuri ÇAĞLAR/ŞARKÖY(Tekirdağ),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
