Şarköy'de Cumhuriyet ve Atatürk İçin Resim Etkinliği Düzenlendi
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, gençlerin hayallerindeki figürleri resmettiği 'Cumhuriyet ve Atatürk için fırçanı al gel' etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe Belediye Başkanı Alpay Var, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Şarköy Kent Konseyi ve Şarköy Belediyesinin katkılarıyla Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen etkinlikte ortaokul ve lise öğrencileri, hayallerindeki figürleri resmetti.
Bisiklet, boya takımı ve çeşitli hediyelerin verildiği etkinlikte, yarışmaya katılan tüm öğrencilere katılım belgesi verildi.
Kaynak: AA / Yeliz Dermen - Güncel