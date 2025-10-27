Haberler

Şarköy'de Cumhuriyet ve Atatürk İçin Resim Etkinliği Düzenlendi

Şarköy'de Cumhuriyet ve Atatürk İçin Resim Etkinliği Düzenlendi
Güncelleme:
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, gençlerin hayallerindeki figürleri resmettiği 'Cumhuriyet ve Atatürk için fırçanı al gel' etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe Belediye Başkanı Alpay Var, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, "Cumhuriyet ve Atatürk için fırçanı al gel" etkinliği gerçekleştirildi.

Şarköy Kent Konseyi ve Şarköy Belediyesinin katkılarıyla Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen etkinlikte ortaokul ve lise öğrencileri, hayallerindeki figürleri resmetti.

Bisiklet, boya takımı ve çeşitli hediyelerin verildiği etkinlikte, yarışmaya katılan tüm öğrencilere katılım belgesi verildi.

Etkinliğe, Belediye Başkanı Alpay Var, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

