Şarkışla İlçe Jandarma Komutanlığı'na Yeni Üsteğmen Atandı
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Sivas'ın Şarkışla İlçesi Jandarma Komutanlığı'na atanan Üsteğmen Mustafa Akar, görevine başladı. Evli ve 2 çocuk babası olan Akar'ın daha önce Samsun'un Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yaptığı belirtildi.
Sivas'ın Şarkışla İlçesi Jandarma Komutanlığı'na atanan Üsteğmen Mustafa Akar, görevine başladı.
İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özgür Cengiz'in Ankara Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Komutanlığı'na atanmasının ardından, Şarkışla İlçe Jandarma Komutanlığı'na atanan Üsteğmen Mustafa Akar görevi devraldı.
Evli ve 2 çocuk babası olan Akar'ın, daha önce Samsun'un Atakum İlçe Jandarma Komutanlığında görev yaptığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Kemal Erdoğmuş - Güncel