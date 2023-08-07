Şarkışla İlçe Jandarma Komutanlığı'na Yeni Üsteğmen Atandı

Sivas'ın Şarkışla İlçesi Jandarma Komutanlığı'na atanan Üsteğmen Mustafa Akar, görevine başladı. Evli ve 2 çocuk babası olan Akar'ın daha önce Samsun'un Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yaptığı belirtildi.