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Şarkışla'da Yeni Grup Köy Yolu Ulaşıma Açıldı

Şarkışla'da Yeni Grup Köy Yolu Ulaşıma Açıldı
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde tamamlanan grup köy yolu, Kaymakam Samet Öztürk tarafından ulaşıma açıldı. 11 kilometrelik yolun yapım çalışmaları yaklaşık 1 ay sürdü ve şimdi köyler arasındaki ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirecek.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yapımı tamamlanan grup köy yolu ulaşıma açıldı.

Şarkışla Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin, 2024 yılı yatırım programında yer alan Şarkışla-Bozkurt-Sarıkavak grup köy yolunda çalışmalar tamamlandı.

Yaklaşık 1 ay süren yol yapım çalışmalarının ardından 11 kilometrelik yolun temel malzeme temini, serme ve sıkıştırma işlemleri tamamlanarak ulaşıma açıldı.

Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, ulaşıma açılan yolun hayırlı olmasını diledi.

Yapımı tamamlanan yolun ulaşıma açılmasıyla köyler arasındaki ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale geleceğini söyleyen Öztürk, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak bu çalışmaları sürdürmekteyiz. Bu projelerin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Muharrem Delice - Güncel

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