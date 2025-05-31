Şarkışla'da Trafik Kazası: 7 Yaralı

Şarkışla'da Trafik Kazası: 7 Yaralı
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Esentepe Mahallesi Osman Fazıl Polat Caddesi'nde G.K. (76) idaresindeki 58 NL 178 plakalı hafif ticari araç ile A.K. yönetimindeki 58 HE 099 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklet römorkunda bulunan H.K. (31), Y.E.K. (12), A.İ.K. (14), E.E.K. (4), E.E.K. (11) ve M.E.K. (5) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Muharrem Delice - Güncel
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