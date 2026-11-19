Şarkışla'da tır dorsesinde 2 ton 796 kilogram kaçak tütün ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde durdurulan bir tırın dorsesinde kolilere gizlenmiş 2 ton 796 kilogram gümrük kaçağı kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı; gözaltına alınan sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 2 ton 796 kilogram gümrük kaçağı kıyılmış tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Şarkışla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptıkları çalışmada, durumundan şüphelendikleri bir tırı ilçede durdurdu.
Ekiplerin tırın dorsesinde yaptığı aramada, kolilere gizlenmiş 2 ton 796 kilogram gümrük kaçağı kıyılmış tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü İ.Ç. hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA