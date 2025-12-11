Şarkışla'da minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. E.Ç. yönetimindeki motosiklet, minibüsle çarpıştı ve hastaneye kaldırıldı.
E.Ç. (23) yönetimindeki 58 AFV 093 plakalı motosiklet, Yukarı Mahalle'deK.G. (61) idaresindeki 58 M 9658 plakalı minibüsle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü E.Ç, Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Muharrem Delice - Güncel