Şarkışla'da Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ağaçta mahsur kalan bir kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yıldırım Mahallesi'ndeki bir ağaçta sıkışan kedi, olay yerine gelen ekipler tarafından sağ salim kurtarılıp doğal yaşam alanına bırakıldı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yıldırım Mahallesi'ndeki Yıldırım Cami bahçesinde bir ağaçta mahsur kalan kediyi gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Şarkışla Belediyesi İtfaiye ekipleri, kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı.
Kedi, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.
Kaynak: AA / Muharrem Delice - Güncel