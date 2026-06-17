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Şarkışla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

B.Ö. yönetimindeki 58 AHD 369 plakalı otomobil ile E.S.Ş. idaresindeki 51 HH 650 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Otogar Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü B.Ö. ile aynı araçta bulunan V.Ü. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Muharrem Delice
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