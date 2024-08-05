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Şarkışla'da çıkan yangında 10 hektarlık alan zarar gördü

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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 10 hektarlık alan zarar gördü. İlçeye bağlı Ortatopaç köyü ile Gürçayır beldesi Değirmen Boğazı mevkilerinde dün çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmasıyla söndürüldü. Jandarma ekiplerinin yangınla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

Sivas'ın Şarkışla ilçesindeağaçlık bölgede çıkan yangında yaklaşık 10 hektar alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Ortatopaç köyü ile Gürçayır beldesi Değirmen Boğazı mevkilerinde dün çıkan ve kısa sürede ağaçlık araziye yayılan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmasıyla söndürüldü.

İlçe Özel İdare ekiplerinin de iş makineleriyle destek verdiği yangında 10 hektarlık alan zarar gördü.

Jandarma ekiplerinin yangınla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

İlçede dün otluk alanda çıkan yangın, bölgedeki ağaçlara sıçramış, itfaiye ve İlçe Özel İdare ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlatmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Gürçayır Şarkışla İtfaiye sivas Çevre Doğa Yaşam Güncel Haberler

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