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Tuğba Ekinci'ye müstehcen içerik gözaltısı

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Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada ücret karşılığı müstehcen içerik paylaştıkları gerekçesiyle şarkıcı Tuğba Ekinci'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheliyi gözaltına aldı; bir firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Şarkıcı Tuğba Ekinci'nin de aralarında olduğu 5 şüpheli, sosyal medyada ücret karşılığı müstehcen içerik paylaştıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya üzerinden ücret karşılığı müstehcen içerik paylaşanlara yönelik soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda şarkıcı Tuğba Ekinci'nin de aralarında??????? olduğu 6 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Ekinci ve 4 şüpheli gözaltına alınırken, firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA
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