Gözaltına alınan Güllü'nün kızı ve arkadaşı sağlık kontrolünden geçirildi, 1 kişi daha gözaltına alındı

YALOVA'da 6'ıncı kattaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü'nün hayatını kaybetmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen ve İstanbul'da yakalandıktan sonra Yalova'ya getirilen sanatçının kızı Tuğyan Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, sağlık kontrolünden geçirildi. Operasyonda evde bulunan 17 yaşındaki İrem isimli bir kişi de gözaltına alındı.

Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6 katlı binadaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürdürülüyor. Teknik ve fiziki takibin ardından Tuğyan Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki şüphelinin yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığını belirledi. Bunun üzerine ekipler, sabah saatlerinde İstanbul Büyükçekmece'de bir adrese düzenledikleri operasyonla Gülter ve Ulu'yu yakaladı. Operasyon sırasında adreste bulunan 17 yaşındaki İrem adlı kişi de gözaltına alındı.

3 ŞÜPHELİ YALOVA'DA SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

İşlemlerin ardından 3 şüpheli Yalova'ya getirildi. Şüpheliler işlerinden Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Buradaki işlemlerinin ardından Güllü'nün kızı ve beraberindeki 2 kişi, ifade vermek üzere Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildi.