Şarkıcı Derya Bedavacı Hatay'da konser verdi

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Hatay'ın Altınözü ilçesinde 10. Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali kapsamında şarkıcı Derya Bedavacı konser verdi.

Festival kapsamında 15 Temmuz Şehitleri Milli İrade Parkı'nda gerçekleştirilen konserde şarkıcı Derya Bedavacı, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Derya Bedavacı'nın söylediği şarkılara katılımcılar da eşlik etti.

Konserin sonunda Kaymakam Efecan Şahin ve Belediye Başkanı Rıfat Sarı, şarkıcı Derya Bedavacı'ya plaket ve zeytinyağı hediye etti.

Kaynak: AA