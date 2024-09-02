Şarkıcı Buray, Silifke Müzik ve Folklor Festivali'nde Sahne Aldı
Şarkıcı Buray, Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali'nde sahneye çıktı. Göksu Parkı'nda gerçekleşen konserde Buray, hayranlarına sevilen şarkılarını seslendirdi ve büyük beğeni topladı. Katılımcılar da telefon ışıklarını açarak şarkılara eşlik etti. Konserin ardından Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Buray'a plaket takdim etti.
Şarkıcı Buray, bu yıl 51'incisi kutlanan "Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali" kapsamında Mersin'in Silifke ilçesinde sahneye çıktı.
Göksu Parkı'nda organize edilen konserde hayranlarıyla buluşan Buray, sevilen şarkılarını seslendirdi.
Buray, seslendirdiği şarkılarıyla vatandaşların beğenisini kazandı.
Katılımcılar da telefon ışıklarını açarak şarkılara eşlik etti.
Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, konserin ardından Buray'a plaket takdim etti.