Sarıyer Kilyos'ta arızalanan 11 metrelik tekne ve 1 kişi Kıyı Emniyetince kurtarıldı

Sarıyer Kilyos'ta arızalanan 11 metrelik tekne ve 1 kişi Kıyı Emniyetince kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sarıyer'in Kilyos açıklarında makine arızası yüzünden sürüklenen 11 metre boyundaki tekne, içinde 1 kişi bulunurken Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı. BAYRAK-1 botunca yedeklenen tekne Rumeli Feneri'nde emniyete alındı.
SARIYER Kilyos önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen, içinde 1 kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Konuya ilişkin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sarıyer Kilyos önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 1 kişi bulunan 11 metre boyundaki tekne, BAYRAK-1 botumuzca yedeklenerek Rumeli Feneri'nde emniyete alındı" ifadeleri yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı