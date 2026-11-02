Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sarıyer Kilyos'ta arızalanan 11 metrelik tekne ve 1 kişi Kıyı Emniyetince kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sarıyer Kilyos'ta arızalanan 11 metrelik tekne ve 1 kişi Kıyı Emniyetince kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sarıyer'in Kilyos açıklarında makine arızası yüzünden sürüklenen 11 metre boyundaki tekne, içinde 1 kişi bulunurken Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı. BAYRAK-1 botunca yedeklenen tekne Rumeli Feneri'nde emniyete alındı.

SARIYER Kilyos önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen, içinde 1 kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Konuya ilişkin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sarıyer Kilyos önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 1 kişi bulunan 11 metre boyundaki tekne, BAYRAK-1 botumuzca yedeklenerek Rumeli Feneri'nde emniyete alındı" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ATM'den çıkan 4 bin 900 avroyu cebine koymadı! Alanya'da otobüs şoförü parayı sahibine teslim etti

ATM'den tomarla avro çıktı! Otobüs şoförü bakın ne yaptı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Murat Boz fon ve hisselerde battığı iddialarını yalanladı

Ünlü şarkıcıdan "fon" iddialarına yanıt
Seçim öncesi Trump'a baskı! Akaryakıt faturası Cumhuriyetçilere kesilebilir

Kritik seçimlere saatler kala! Fatura Cumhuriyetçilere mi kesilecek?
Hakan Çelebi’den program sunucusuna tepki: İnsan Allah rahmet eylesin der

Yayında sunucuyu fena bozdu: İnsan Allah rahmet eylesin der
İsrailli yerleşimciler Filistinli çobanın 70 keçisini çaldı! O anlar kamerada

İsrailliler yine yaptı yapacağını! Gece karanlığında pes dedirten adım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore'ye nükleer mesajı! Nihai karar için 3 şart

Güney Kore'ye nükleer enerji mesajı! Erdoğan 3 şartı sıraladı
Yemen'de hastaneye füze yağmuru! Çok sayıda sivil hayatını kaybetti

Ülkede iç savaş çığırından çıktı! Bu kez hastaneyi vurdular
Fenerbahçe'de inanılmaz döngü! İsmail Kartal gidiyor, onlar geliyor

Haberi okuyanlar inanamıyor! Yine aynısı oldu