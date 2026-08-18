Haberler

Sarıyer'de Yeşil Işıkta Geçen Yaşlı Kadına Otomobil Çarptı: Hayatını Kaybetti

Sarıyer'de Yeşil Işıkta Geçen Yaşlı Kadına Otomobil Çarptı: Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sarıyer'de trafik ışığı yeşil yandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan 76 yaşındaki Hatun Demir'e, Ersin B. yönetimindeki otomobil çarptı. Ağır yaralanan Demir kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alınırken, kaza anı kask kamerasına yansıdı.

Doğan Can CESUR-Serap TÜRKOĞLU / İSTANBUL – SARIYER'de trafik ışığı yeşil yandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Hatun Demir'e (76), Ersin B.'nin (34) kullandığı araç çarptı. Demir, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sürücü Ersin B. gözaltına alınırken, kaza anı kask kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Darüşşafaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ersin B. idaresindeki 66 ACM 978 plakalı otomobil, yeşil ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Hatun Demir'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Demir ağır yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan Ali D. ise sol kolundan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından bilinci kapalı halde ambulansla hastaneye kaldırılan Hatun Demir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kolundan hafif yaralanan Ali D.'nin isağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, sürücü Ersin B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA ANI KASK KAMERASINDA

Diğer yandan kaza anı kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan Hatun Demir'e aracın çarptığı ve Demir'in çarpmanın etkisiyle yola savrulduğu anlar görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Sivas'ta yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı

Katliam gibi kaza! Yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul!

Süleymancılar sonrası Saral’dan bir cemaate daha gözdağı
AK Parti’ye geçen Mustafa Bilici'nin Kılıçdaroğlu pişmanlığı: Oy verdiğim için...

AK Parti'ye geçen ismin Kılıçdaroğlu pişmanlığı: Oy verdiğim için...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süleymancılar soruşturmasında yeni ülke! Öğrencileri para kuryesi olarak kullanmışlar

Süleymancılar soruşturmasında yeni bir ülkenin adı çıktı
Kısmetse Olur yarışmacısı, tek cümlelik paylaşımla açıldığını duyurdu

Tek cümlelik paylaşımla açıldığını duyurdu! Yorum sizin

Giresun'da sel felaketi: Kayıp genç bulundu, dayısı aranıyor

Selde kaybolan Muhammed'in cansız bedenine ulaşıldı
Hastanenin bahçesinde iki gün yattı, beyin kanamasından öldü

Hastanenin bahçesinde iki gün yattı, beyin kanamasından öldü
Aydın'da trafik ışıklarında satış yapan yaşlı kadın kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Aydın'da yaşlı kadın ekmek parası kazanmak isterken canından oldu
Kolundaki alçıya 1 kilo uyuşturucu gizleyen şahıs tutuklandı

Şeytanın aklına gelmeyecek zula! Bakın uyuşturucuyu nereye saklamış
Ülkeyi karıştıran görüntü! Halka açık alanda yasak aşk skandalı

Ülkeyi karıştıran görüntü! Halka açık alanda yasak aşk skandalı