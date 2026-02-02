Sarıyer'de bir binanın bitişiğindeki merdiven yağıştan dolayı çöktü
Sarıyer'de, kuvvetli yağışlar sonucu bir binanın bitişiğindeki merdivenin çökmesiyle AFAD, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alınırken, ekipler çökme alanındaki beton parçalarını temizleme çalışmalarına devam ediyor.
Sarıyer'de, bir binanın bitişiğindeki merdivenlerde yağış nedeniyle çökme meydana geldi.
Rumeli Kavağı Mahallesi Liman Caddesi'nde, bir binanın bitişiğinde bulunan merdivenin alt kısmı kuvvetli yağışlardan dolayı çöktü.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken ekiplerin merdivenin beton parçalarını temizleme çalışması sürüyor.
Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel