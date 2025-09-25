Sarıyer'de Uyuşturucu Operasyonunda Kırmızı Bültenle Aranan Zanlı Yakalandı

Sarıyer'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından kırmızı bültenle aranan zanlının da arasında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Huzur Mahallesi'nde cadde üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları motosikletin sürücüsünün üzerinden bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Şüphelinin uyuşturucuyu bir rezidansa götürdüğünü tespit eden ekipler daireye düzenlediği operasyonda 8 şüpheliyi yakaladı.

Adreste yapılan aramalarda, gitar kılıfı içerisine saklanmış uzun namlulu silah, 2 ruhsatsız tabanca, 43 fişek, 2 çelik yelek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Eric J.'nin Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlendi.

Öte yandan, zanlıların rezidansa girdiği sırada bir şüphelinin de uzun namlulu silahın bulunduğu gitar kılıfını taşıdığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.