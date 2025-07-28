Sarıyer'de Silahlı Saldırı: Haraç Meselesi Ortaya Çıktı

SARIYER'de motosikletle otopark önüne gelen 2 şüpheli, caddedeki otoparka silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Saldırının haraç meselesinden kaynaklandığı ortaya çıktı.

Olay, 2 Temmuz Çarşamba günü saat 01.00 sıralarında Baltalimanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde motosikletleolay yerine gelen 2 şüpheli, caddede bulunan otoparka silahlı saldırı düzenledi. Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede otoparka 2 kurşun isabet ettiği tespit edildi. Polis olayla ilgili işyeri sahibi Niyazi K.'nin (70) ifadesine başvurdu. Niyazi K. herhangi bir düşmanının olmadığını, daha önceden de herhangi bir tehdit almadığını söyledi.

POLİS SALDIRGANLARI YAKALADI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Motosikletin geliş ve gidiş istikametindeki kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Operasyonda olayı gerçekleştiren 2 şüpheli gözaltına alınırken, olayın haraç meselesinden kaynaklandığı öğrenildi.